Taşçı: "Osmanlı Hamamları Turizme Büyük Katkı Sağlayacak"

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Osmanlı Hamamları'nın ilçe turizmine büyük katkı sağlayacağını söyledi.



Atakum Belediyesi tarafından yapımına başlanan Osmanlı Hamamları projesinin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Osmanlı Hamamları inşaat alanında incelemelerde bulunan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, mühendislerden bilgi aldı. İnşaatın hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Taşçı, projenin tamamlanmasının ardından önemli bir turizm alanını ilçeye kazandırmış olacaklarını belirtti. Projenin, yerli ve yabancı turistleri Atakum ilçesine çekeceğini ifade eden Başkan Taşçı, bu yılın yaz aylarında Osmanlı Hamamları'nın hizmet vermeye başlayacağını söyledi.



"Projede yok yok"



Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde devam eden inşaatta incelemeler yapan Başkan Taşçı, "Osmanlı Hamamları'nda 850 metrekarelik havuz kısmı ve 850 metrekarelik hamam kısmı olacak. Toplam 1700 metrekare kapalı alanı olacak olan Atakum Belediyesi Osmanlı Hamamları'nın çevresinde de 1000 metrekarelik bir yeşil alan oluşturulacak. Projemiz, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) tarafından Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında 659 bin 622 TL destek aldı. Kadın ve erkekler için ayrı bölümler olarak tasarlanan proje kapsamında havuz, sauna, tuz odası başta olmak üzere birçok donatı bulunacak. Her yönüyle ilgi çekici bir mimariye sahip olacak olan bir proje. 2017 yılının yaz aylarında hizmet vermeye başlayacak olan Osmanlı Hamamları, Türkiye'nin ve Samsun'un önemli turizm noktalarından birisi olacak" şeklinde konuştu.



"Sözlerimizi tutuyoruz"



İlçenin öncelikli eksikliklerinin giderilmesi noktasında hızlı bir çalışma programı ile hareket ettiklerini ifade eden Başkan Taşçı, "İlçe halkımız ile sürekli iletişim halindeyiz. Öncelikli taleplerini sorduğumuzda hastane ve hamam isteklerini dile getiriyorlardı. Çok şükür bu iki önemli eksiği gideriyoruz. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası ile Atakum Belediyesi Osmanlı Hamamları aynı zaman diliminde hizmet vermeye başlayacak. Yine yapımı devam çok sayıda projemiz 2017 yılı içerisinde ve yaz ayları ağırlıklı olarak tamamlanarak Atakumlu hemşehrilerimizle buluşturulacak. Verdiğimiz sözleri tutmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Durmadan, duraksamadan ilçemiz için üretiyoruz, çalışıyoruz. Halkımızın bize duyduğu güvenden aldığımız güçle Atakum ilçesini yarınlara taşıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN