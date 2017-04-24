Tasc Başkanı Evinch'den Birlik ve Dayanışma Mesajı
Amerika'nın başkenti Washington’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Geleneksel Barış ve Dayanışma Yürüyüşü ve Festivali düzenlendi.
Amerika'nın başkenti Washington'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Geleneksel Barış ve Dayanışma Yürüyüşü ve Festivali düzenlendi. Organizasyonu düzenleyen Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Başkanı Günay Evinch, Amerika'nın Sesi'nin açıklama yaptı