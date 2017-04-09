Tasavvuf Sohbetleri
TASAVVUF SOHBETLERİ etkinliği 2017-04-10 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
TASAVVUF SOHBETLERİ etkinliği 2017-04-10 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : İBB Cem Karaca Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Yenimahalle Yanıkses Sok. (Yenimahalle Doğumevi Yanı) Bakırköy
Başlangıç Saati : 10.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 20: 30: 00
Kategori : TASAVVUF SOHBETLERİ
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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