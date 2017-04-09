Tasavvuf Sohbetleri

TASAVVUF SOHBETLERİ etkinliği 2017-04-10 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Tasavvuf Sohbetleri

TASAVVUF SOHBETLERİ etkinliği 2017-04-10 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : İBB Cem Karaca Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Yenimahalle Yanıkses Sok. (Yenimahalle Doğumevi Yanı) Bakırköy

Başlangıç Saati : 10.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 10.04.2017 20: 30: 00

Kategori : TASAVVUF SOHBETLERİ

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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