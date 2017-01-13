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Kırgızistan Ekonomisi Yüzde 3,8 Büyüdü
Benzin ve Motorine Zam Geldi
Tasarruf Yapın, Faturanızı Azaltın
13 Ocak 2017 Cuma 12:42
Profilo, Enerji Tasarrufu Haftası'nda evde yapılabilecek pratik tasarruf yöntemlerini paylaştı.
Profilo, Enerji Tasarrufu Haftası'nda evde yapılabilecek pratik tasarruf yöntemlerini paylaştı.
Kaynak:
Dunya.com
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