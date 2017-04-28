Tasarlayarak Öldürme' Suçundan Aranan Şahıs Ağrı'da Yakalandı

'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından aranan şahıs Ağrı'da yakalandı.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, hakkında Erciş Ağır Ceza Mahkemesince 'çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' Diyadin Sulh Ceza Mahkemesince 'tasarlayarak öldürme' suçlarından yakalama kararı bulunan M.K. isimli şüphelinin Doğubayazıt ilçe merkezinde bir ikamette saklandığını tespit eden Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince operasyon düzenlendiği belirtildi. 25 Nisan'da yapılan operasyonda yakalanan şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. - AĞRI