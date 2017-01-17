Tasarımın Geleceği Size Ayak Uydursun!

Conde Nast İtalia Vogue L'uomo, La Rinascente işbirlikleri ve Arda Turan'la yapılan açık hava kampanyası ile Türk derisini milyonlara ulaştıran Deri Tanıtım Grubu (DTG), şimdi de sektörün eğitimli tasarımcı ihtiyacını göz önüne alarak geleceğin moda profesyonellerini yetiştiren, sektörün öncü moda okulu İstanbul Moda Akademisi (İMA) ile ayakkabı tasarımında uzmanlaşmak isteyen genç tasarımcılar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Deri Tanıtım Grubu, dünya çapında yaptığı tanıtım çalışmalarından sonra şimdi de sektörün eğitimli tasarımcı ihtiyacını göz önüne alarak İstanbul Moda Akademisi ile ayakkabı tasarımında uzmanlaşmak isteyen genç yetenekler için sektörün kapılarını aralıyor.

DTG'nin desteği ile İstanbul Moda Akademisi tarafından geliştirilen programın koordinatörlüğünü, İMA Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Gülin Girişmen üstlenirken, Kreatif Direktörlüğü'nü Londra'da yaşayan ayakkabı tasarımcısı Eelko Moorer yapıyor. Dünya çapında tanınan tasarımcı ve eğitmenler Georgina Goodman ve Roberto Gussoni de programın akademik kadrosunda bulunan değerli isimler olarak dikkat çekiyor. Program kapsamında öğrencilere, teknik ve malzemeyi yakından tanıyacakları, profesyonel nitelikte koleksiyon tasarlayacakları bir eğitim sunulacak. Öğrenciler İMA'nın konusunda uzman eğitmenleri ve misafir eğitmenlerden koleksiyon planlama ve tasarlama, prototip hazırlama, 3 boyutlu modelleme derslerinin yanı sıra teknik becerilerini geliştirecek atölye çalışmaları ve endüstri ziyaretleri gerçekleştirecekler.

Program çıktıları ise DTG'nin yapacağı etkinlikler kapsamında, başta İtalya ve Rusya olmak üzere birçok ülkede sergilenerek genç tasarımcıların sektöre dünya çapında bir adım atmalarına olanak sağlanacak.