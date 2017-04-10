Tasarımı Derslere Konu Olacak Eğitim Kurumları

Dünyanın çeşitli yerlerinde konumlanmış, tasarımıyla derslere konu olacak 15 eğitim kurumunu sizler için derledik.



Süregelen araştırmalar okul tasarımlarının öğrenme sürecini etkileyebileceği savunuyor. Bu hipotezden yola çıkarak dünya üzerinde bazı okullar, tasarımlarını buna göre şekillendirmişler.



Kurumlar öğrencilerin eğitim süreçlerini olumlu yönde etkileyeceğini düşünerek, dış tasarımdan sınıf tasarımlarına kadar farklı uygulamalar yapmış. Dünyanın çeşitli yerlerinde yer alan okullar kimi zaman rengarenk, kimi zaman fütüristik tasarımlarıyla ilgi çekiyor.



American Institute of Architects (AIA) tarafından seçilen 15 yenilikçi okul, aynı zamanda birçok ödüle de layık görülmüş. Dünyanın en iyi tasarımlarına sahip okulları sadece üniversiteler ile kısıtlı değil, liseden anaokuluna kadar farklı kurumları da içerisinde barındırıyor.



Singapur – (İlkokul)









Singapur – (Üniversite)









Los Angeles – (Lise)









İskoçya- (İlkokul)









New York – (Üniversite)









Sydney – (Üniversite)









Tokyo – (Anaokulu)









İspanya – (İlkokul)









Hong Kong- (Lise)









Tucson /Arizona – (Üniversite)









Phoenix / Arizona – (Üniversite)









Monterrey / Meksika – (Üniversite)









Kirkland – Washington (İlkokul)









Chiba- Japonya (Anaokulu)









Doha – Qatar (Üniversite)





