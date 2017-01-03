Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Tasarımda Tekrarın Önüne Geçilecek
Ara
BİST 76.905 %-1,09
DOLAR 3,5684 %0,65
EURO 3,7250 %0,44
PARİTE 1,0436 %-0,23
ALTIN 132,18 %0,73
FAİZ 11,07 %1,19
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Tasarımda Tekrarın Önüne Geçilecek

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tasarım ve üretimde mükerrer yatırım yapılmadan, etkinliğin artırılmasına katkı sağlayacak TRTEST Test ve Değerlendirme AŞ'ye yüzde 15 hisse ile iştirak edecek.

Tasarımda Tekrarın Önüne Geçilecek

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tasarım ve üretimde mükerrer yatırım yapılmadan, etkinliğin artırılmasına katkı sağlayacak TRTEST Test ve Değerlendirme AŞ'ye yüzde 15 hisse ile iştirak edecek.

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TSE, merkezi Ankara'da olmak üzere 30 milyon lira sermaye ile kurulacak TRTEST'e yüzde 15 ortak olacak.

TRTEST, tasarım, üretimde mükerrer yatırım yapmadan etkinliğin artırılması için özellikle "Platform Sistem Seviyesi Test ve Değer" altyapılarını kuracak ve işletecek.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>