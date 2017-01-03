Tasarımda Tekrarın Önüne Geçilecek

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tasarım ve üretimde mükerrer yatırım yapılmadan, etkinliğin artırılmasına katkı sağlayacak TRTEST Test ve Değerlendirme AŞ'ye yüzde 15 hisse ile iştirak edecek.



Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, TSE, merkezi Ankara'da olmak üzere 30 milyon lira sermaye ile kurulacak TRTEST'e yüzde 15 ortak olacak.



TRTEST, tasarım, üretimde mükerrer yatırım yapmadan etkinliğin artırılması için özellikle "Platform Sistem Seviyesi Test ve Değer" altyapılarını kuracak ve işletecek.