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Tasarımda Açık İş Trendi
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Tasarımda Açık İş Trendi

Mimarideki karşılığını, "Kendini Kurgulayan Çalışma Alanı" diye tanımlayabiliriz.... Tasarımcıların, mimarların ve kullanıcıların işin içine katıldığı yeni bir dönem. Ama büyük resme bakarsak ve tüm sektörlere uyarlarsak ona "Açık İş" trendi diyebiliriz...

Tasarımda Açık İş Trendi

Mimarideki karşılığını, "Kendini Kurgulayan Çalışma Alanı" diye tanımlayabiliriz…. Tasarımcıların, mimarların ve kullanıcıların işin içine katıldığı yeni bir dönem. Ama büyük resme bakarsak ve tüm sektörlere uyarlarsak ona "Açık İş" trendi diyebiliriz…

Kaynak: Dunya.com

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