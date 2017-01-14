Tasarımcısından Mücevher'in Püf Noktaları

DÜNYACA ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı, yaptığı mücevherleri Ankara'da açtığı bir mekanda vatandaşların ilgisine sundu. Bıçakçı'nın, Burçin İlhan, Çetin Kargın ve Tevhide Kargın ortaklığında Arjantin Caddesi'nde açtığı mekanda değerli taşlarla süslenen eserler büyük ilgi gördü.



İLİM KAZANIR, HİÇBİR ZAMAN SAVAŞ KAZANMAZ



Ünlü tasarımcı Sevan Bıçakçı, açtıkları mekanda obje koleksiyonlardan oluşan ilk eser hakkında bilgiler de verdi. Bıçakçı, Bu beni çok etkileyen bir kalemdir. İlk başta bir obje gibi duran bir parçadır. Burada farklı farklı medeniyetlerin farklı kılıçları ve kalkanları var ve bir yıkım söz konusu. Burada anlatmak istediğim; kudreti simgeleyen boğa ve aslan taşların içerisinde heykel olarak oyulmuştur. Bunların hepsi büyük karatlık siyah elmaslardır. Bu kadar büyük değer, burada bir hikaye taşımaktadır. Hikaye ise, hiçbir zaman burada savaş başarılı olmamıştır. Burada gördüğünüz, yıkımlar ve dağınıklık var. Ancak tek başına ayakta kalmış bir sütun var. Bütün güzelliği ile ayakta duran bu sütun. O da bir kalem. Günün sonunda ilim kazanır, hiçbir zaman savaş kazanmaz. Mesajını verdiğim, gerçek duygularımı ifade eden ve bu noktada beni en çok etkileyen koleksiyonlarımdan bir tanesidir" dedi.



OBJE KOLEKSİYONDA MEDENİYETLER KALEMİ



Burçin İlhan ve Çetin Kargın ile uzun yıllar süren dostluklarını ortaklığa dönüştürüp, Ankara'da mücevher mağazası açtıklarını kaydeden Sevan Bıçakçı, "Harika bir konsept oldu. Ankara benim için çok özel bir yer. Çok sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım ve büyük koleksiyonerlerim var. Onların da Ankara konusunda bir beklentisi vardı. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.



Obje koleksiyonunun ilk defa burada sergilenecek olmasının mutluluğunu yaşadığını dile getiren Sevan Bıçakçı, "Çok keyifli bir koleksiyon getirdik. İnşallah herkese keyif getirsin istiyorum. Obje koleksiyonumdan medeniyetler kalemi var. Bu objenin özelliği, Sevan tarzı dediğimiz, yani bizim elimizden çıkan stil. Tamamen el işçiliği ve her birinden tek bir tane yapıyoruz. Obje koleksiyonumuz; bizim yıllar evvel başladığımız, ama tohumlarının yeni yeni meyveye dönüştüğü bir koleksiyon. İlk defa burada sergileniyor" dedi. - Ankara