Tasarımcıları nasıl bir geleceğin beklediğini merak eden Fast Company editörleri Frog, Artefact ve Ideo gibi şirketlerin önde gelen tasarım liderlerine ve düşünürlerine önümüzdeki 15 yıl içinde hangi tasarım mesleklerinin yok olacağını ve hangilerinin gelişeceğini sordular. Bunun üzerine lider tasarımcılar, gelecekte var olmayacağını düşündükleri 5 tasarım mesleğini ve gelecekte büyüyeceğini düşündükleri 7 tasarım mesleğini sıraladılar. Listeyi çok fazla ciddiye almayın diye bizi uyarıyorlar yine de zira seçimler deneysel kanıtlara dayanmıyor.



İşte gelecekte yok olacağı tahmin edilen tasarım meslekleri:



Kullanıcı deneyimi tasarımcısı (UX Designer)





Görsel tasarımcı (Visual Designer)





Deney tasarımcı (Design Researcher)





Geleneksel endüstriyel tasarımcı (Traditional Industrial Designer)





Tasarım başkanı (Chief Design Officer)



Ve gelecekte büyümesi beklenen tasarım meslekleri:



Sanal etkileşim tasarımcısı (Virtual Interaction Designer)





Material Design uzmanı (Specialist Material Designer)





Algoritmik / Yapay zeka tasarım uzmanı (Algorithmic/AI Design Specialist)





Post endüstriyel tasarımcı (Post-Industrial Designer)





Tasarım stratejisti (Design Strategist)





Organizasyon tasarımcısı (Organization Designer)





Freelance tasarımcı (Freelance Designer)



Kaynak: Fast Company



Tasarımcıları Önümüzdeki Yıllarda Bekleyen Tehlike! yazısı ilk önce SosyalMania üzerinde ortaya çıktı.