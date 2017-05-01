Tasarım Tomtom Sokakta'nın Bu Yılki Teması 'Yukarı Bak'

İkincisi düzenlenecek olan "Tasarım Tomtom Sokakta" etkinliği, QNB Finansbank ana sponsorluğunda sanat, tasarım ve alışverişi 'Yukarı Bak/Up' temasıyla buluşturacak. 100'ün üzerinde tasarımcı; atölye ve söyleşiler, canlı performanslar ile sokağa bahar gelecek.

Beyoğlu'nun en dikkat çeken ve sokak kültürüyle gelişen bölgesi Tomtom Mahallesi, 11-14 Mayıs 2017'de tasarım ve yaratıcılık üzerinde iddiasını sürdüren Tasarım Tomtom Sokakta etkinliğine yine ev sahipliği yapıyor. İlki geçen yıl düzenlenen ve gördüğü büyük ilgi nedeniyle geleneksel olarak yılda iki kez düzenlenmesine karar verilen Tasarım Tomtom Sokakta; Tomtom Mahallesi'nin yaratıcı havasını güçlendirecek. Etkinlik, geçen yıl olduğu gibi Tomtom Design Management Şirket ortakları Hakan Kodal, Bahar Korçan, Serra Arıkök ve Ayşegül Temel inisiyatifinde hayata geçecek. Tasarım Tomtom Sokakta etkinliği bu yol QNB Finansbank ana sponsorluğu, Jotun, Mastercard, Mudo, Orta Anadolu, TTG sponsorluğu ve Moda Tasarımcıları Derneği, İtalyan Lisesi, Tasarım Vakfı ve White and Soft işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl 15 bin ziyaretçinin ağırlandığı etkinlik, bu yıl da sergi ve enstalasyonlar, sohbet ve atölyeler, canlı performanslar ile Tomtom Kaptan Mahallesi'nde tasarım dünyasına ilham verecek.

"Gökyüzünün Yaşam Dolu Enerjisini Hissedin"

Tasarım Tomtom Sokakta'ya geçtiğimiz yıl da ev sahipliği yapan 'Garaj', bu yıl önemli bir değişiklikle iki kattan oluşacak. 'Yukarı Bak/Up' temasıyla gerçekleşecek olan etkinlik, temasıyla hem mekan vurgusu yapacak, hem de katılımcılara gökyüzünü ve yaşama sevincini hatırlatmayı hedefleyecek. Tasarım Tomtom Sokakta kurucularından Bahar Korçan, bu yılın temasını, "İnsanları mayıs ayında, yeryüzünün negatif duygu ve durumlarının aksine gökyüzünün yaşam dolu enerjisini tatmaya davet ediyoruz" sözleriyle özetliyor.

Yenilikleriyle tasarım dünyasını, yaratıcılığın merkezi olan Tomtom Mahallesi'ne taşıyacak olan etkinlikte; moda, mücevher, aksesuar, mobilya, seramik, grafik, kumaş, kağıt, aydınlatma gibi sektörlerden 100 marka/tasarımcı yer alacak. Katılımcılar 'Hayatı ve Geleceği Tasarlamak' konulu özel söyleşi ve buluşmalara katılabilecek. Ayrıca yoga, nefes ve enerji deneyimini yaşayacak. Dans performansları ve farklı müzik aktiviteleriyle katılımcılara sadece alışveriş değil, yaşam enerjisi sunacak. Söyleşi ve atölye çalışmalarında Han Tümertekin, Saffet Emre Tonguç, Elif Dağdeviren, Özlem Güsar, Can Oba, Levent Erden, Arbil Çelen, Ali Shiro, Başak Pelister, Defne Ongun Müminoğlu, Sinan Naipoğlu, Beyhan Murphy gibi isimler etkinlik katılımcıları ile buluşacak.

Stant ve sokak içi yerleşimlerinde özel yeme-içme markalarına da ev sahipliği yapan Tasarım Tomtom Sokakta, bu yıl yeni markalara da kapılarını açacak. Organik ve doğal beslenmeyle ilgili workshopların yanı sıra etkinlik ziyaretçilerinin uğrak yeri olabilecek lezzet noktaları kurulacak.

Anneler Günü'ne Özel Hediye Seçenekleri

'Yukarı Bak/Up' temasıyla çeşitli enstalasyonlara da yer verilecek olan etkinlik mekanının yanı sıra 4 gün boyunca Tomtom Mahallesi'nin önemli yapıları da enstalasyon ve sanat projelerine ev sahipliği yapacak. 14 Mayıs Anneler Günü, Tasarım Tomtom Sokakta içinde ayrı bir öneme sahip olacak. Ziyaretçiler; Anneler Günü öncesinde farklı fikir ve yaratıcılıkta hediye seçme olanağını yakalarken, bu özel günü de anneler ve çocuklarına özel workshop ve atölyeler ile renklendirebilecek.

Geleneksel TMD Tasarım Ödülleri Sahibini Bulacak

Bireysel tasarımcıların yanı sıra perakende sektörünün tasarıma önem veren markalarının da bir araya geldiği etkinlikte, Tescilli Markalar Derneği iş birliğiyle geleneksel olarak gerçekleştirilen 'Tescilli Markalar Derneği Tasarım Ödülleri' de sahiplerini bulacak. Geçtiğimiz yıl kazananlarının önemli moda noktalarında tasarımlarıyla yer almalarını sağlayan yarışma, yine özgün tasarımları büyük ödüller ve seçkin platformlarla buluşturacak.

Düzenlendiği ilk yıl perakende dünyasının dikkatini çeken, kalite, yaratıcılık ve özgünlük kıstasları açısından örnek gösterilebilecek projelerin değerlendirildiği Perakende Güneşi Ödülleri ATÜ Özel Ödülü'ne layık görülen Tasarım Tomtom Sokakta etkinliği; 2017'den itibaren yılda 2 kez düzenlenecek. Etkinliğe; Tomtom Garaj, İtalyan Lisesi, Tomtom Gardens Avlusu, Tomton Kaptan Sokak, Boğazkesen Pop-Up Mağazalar ve bölgenin katılımcı mağazaları ev sahipliği yapacak.

Moda Tasarımcıları Derneği, Birleşmiş Markalar Derneği, İtayan Lisesi ve Tasarım Vakfı'nın desteklediği Tasarım Tomtom Sokakta'da; QNB Finansbank ana sponsor, Orta Anadolu, Tomtom Gardens, Mastercard, Jotun, TMD ve Mudo sponsor olarak yer alıyor.

Etkinliğin ana sponsoru olan QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu; "QNB Finansbank olarak her daim sanatın ve sanatçının yanında olma gayretindeyiz. Genç sanatçıları yüreklendirecek ve topluma nefes alanı yaratacak benzer etkinliklerin artması gerektiğini düşünüyorum. İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen Tasarım Tomtom Sokak'ta etkinliği sanatın her alanından birçok başarılı ismi bir araya getiren önemli bir organizasyon, yer almaktan dolayı mutluyuz. Eserleri heyecanla bekliyoruz." dedi.

