Tasarım Ödülleri Bu Yıl Şişecam Cam Ambalaj'ın Oldu

Türkiye'nin lider, dünyanın ise beşinci büyük cam ambalaj üreticisi Şişecam Cam Ambalaj, 2016 yılında hem ulusal hem de uluslararası pek çok ödül kazandı. Şişecam Cam Ambalaj'ın yılların tecrübesiyle mühendislik ve tasarım bilgisini birleştirerek hayata geçirdiği cam ambalaj tasarımları, geçen yıl toplam 7 ödülün birden sahibi oldu.

Hem ulusal hem de uluslararası ödüller

Şişecam Cam Ambalaj, 2016 yılında Kestane Doğal Kaynak Suyu şişesi tasarımıyla Ambalajın Ay Yıldızları Yarışması'nda Yetkinlik ve Gümüş Ödül, Design Turkey Yarışması'nda Üstün Tasarım Ödülü'ne sahip oldu. Aynı tasarım ile uluslararası arenada da prestijli bir ödül olarak görülen ve 2016 yılında 9. kez almaya hak kazandığı Dünya Ambalaj Örgütü'nün (WPO/World Packaging Organization) verdiği Worldstar ödülünü de aldı. Böylece Kestane Doğal Kaynak Suyu şişesi toplam 3 ödül ile Şişecam Cam Ambalaj için ayrı bir gurur kaynağı oldu.

Hayatın her alanında pek çok cam ambalaj tasarımına imza atan Şişecam Cam Ambalaj; ayrıca Kemal Kükrer Salata Sosu şişesi tasarımıyla Ambalajın Ay Yıldızları Yarışması'nda Yetkinlik, Design Turkey Yarışması'nda ise Üstün Tasarım olmak üzere 2 ödüle layık görülürken; Hatay Gazoz ve Frida Maden Suyu şişeleri tasarımlarıyla da yine Design Turkey Yarışması'nda İyi Tasarım Ödülü'nü kazandı.

Tasarımı mühendislik, yılların tecrübesi ve uzman kadrosu ile birleştiren Şişecam Cam Ambalaj, bundan 10 yıl önce hayata geçirdiği Tasarım Merkezi ile bugüne kadar 63 ödüle layık görüldü.