Denizli'de bir firmanın "tasarım merkezi" belgesi aldığı bildirildi.



Pamukkale Teknokent'ten yapılan yazılı açıklamada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile Aslı Tekstil'in Denizli'nin ilk "Tasarım Merkezi" belgesini aldığı bildirildi.



Aslı Tekstil Genel Müdürü Selim Kasapoğlu, tekstil sektörünün geleceğinin Ar-Ge, inovasyon, tasarım üçgeninden geçtiğini ve tekstil sektörünün artık buna göre şekilleneceğini kaydetti.



Dış pazarlarda yer bulmak isteyen firmaların rekabet edebilmesi için sürekli yeni ve özgün tasarımlar oluşturmaları gerektiğine dikkati çeken Kasapoğlu, "Bilimsellik, teknoloji kullanımı, katma değeri yüksek ürün çıktısı ve Ar- Ge faaliyetlerine verdiğimiz destekle ve bünyemizde kurduğumuz tasarım merkezi ile de evrensel ekonominin bütün normlarını yerine getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de 5746 sayılı "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" doğrultusunda çıkarılan yönetmelikle firmaların tasarım merkezi kurmalarının yolu açılmıştı.



Tasarım merkezlerine verilecek destekler arasında, vergi indirimi, sigorta prim desteği, gelir vergisi stopajı desteği ve damga vergisi istisnaları da yer alıyor.