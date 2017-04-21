Tasa'ya Yüz Bin Dolar Teklif

Sözü ve müziği kendisine ait olan 'Söz ver' şarkısıyla hızlı çıkış yapan popçu Dilara Gürkan, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gürkan, ikinci şarkısı olan Tasa için yüz bin dolar teklif aldığını söyledi.



Yaz sezonunun yaklaşmasıyla yaza damgasını vuracağını dile getiren genç popçu, katıldığı bir TV programında, Tasa isimli şarkısına 'bu şarkıda kendi hayat hikayemi buldum' diyen bir kadın popçunun yüz bin dolar teklif ettiğini açıkladı. Teklifi geri çevirdiğini söyleyen genç popçu, "Herkesi bir tasa sarsın çünkü Tasa isimli şarkım yaza damgasını vuracak" dedi.



- Ankara