Tartıştığı Oğlunu Vurdu

Samsun'da bir baba, tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak yaraladı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki İ.N. ile oğlu Ö.N. (45) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.N., sokak ortasında oğluna tabancayla ateş açtı. Olayda sağ kasığına isabet eden iki ve kalçasına isabet eden bir kurşunla yaralanan Ö.N., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba İ.N. ise olayda kullandığı tabancayla birlikte polis tarafından yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan İ.N., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.



(Muammer Ay/İHA)