Tartıştığı Kişilerce Tornavidayla Yaralanan Sürücü Öldü

AYDIN'da evinin önünde arızalanan aracını tamir ederken tartıştığı kişilerce tornavidayla yaralanan 45 yaşındaki Engin Dalar, tedavi gördüğü hastanede öldü.



Olay, geçen Çarşamba günü, Efeler İlçesi Fatih Mahallesi meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası, özel bir firmada beton mikseri kullanan Engin Dalar, evinin önünde arızalı aracını tamir ederken, sokaktan geçen ve bu sırada yolda bulunan çocukları tehlikeye düşüren aracın sürücüsünü daha dikkatli olması yönünde uyardı. İddiaya göre Engin Dalar ile tartışan araçtaki 3 kişi, uzaklaşıp bir süre sonra geri döndü. Araçtan inen 3 kişi, Dalar ile tekrar tartıştı. Tartışma sırasında gruptan biri, Dalar'ın arka cebinde bulunan tornavidayı aldı. Bu kişi, Engin Dalar'ın sağ şakağına tornavidayı sapladı. Dalar, kanlar içinde yere yığılınca, şüpheliler araçlarına binerek kaçtı.



Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dalar, dün yaşam savaşını kaybetti. Engin Dalar, Umurlu Mahallesi'ndeki Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.



Güvenlik güçleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



- Aydın