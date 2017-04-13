Tartıştığı Genç Kız Tarafından Av Tüfeğiyle Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Turhal ilçesinde tartıştığı genç kız tarafından av tüfeğiyle vurulan 51 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre; Borsa Mahallesi'nde omzundan av tüfeği ile vurulan Alaettin Akbaş (51) 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akbaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili olarak polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Gamze G. (27) şahsı aralarında yaşanan bir tartışma nedeni ile vurduğu itiraf ederek, olay yerine ambulans çağırdığını söyledi. Akbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT