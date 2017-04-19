Tartıştığı Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Van'ın Çaldıran ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kişi, polis ekiplerine teslim oldu. Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. M.S.S. (55) ile eşi G.S. (51) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. M.S.S., tartışmanın büyümesi üzerine eşi G.S.'yi bıçak darbeleriyle öldürdü. Olayın ardından emniyete giden M.S.S. polis ekiplerine teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.



(İHA)