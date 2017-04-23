Tartıştığı Eşini Bıçakla Öldürdüğü İddiası

Adana'nın Ceyhan ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, sabaha karşı polisi arayan Davut S, eşi Saadet S'nin Hacı İbrahim Mahallesi'ndeki evlerinde intihar ettiği ihbarında bulundu.



Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sırtı ve göğsünde 8 bıçak darbesi bulunan Saadet S'nin öldüğünü belirledi.



Polis, zanlı Davut S'yi gözaltına alarak Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.



Saadet S'nin cesedi, Ceyhan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Öte yandan, zanlı Davut S'nin ilk ifadesinde, akşam eşiyle akrabalarına ziyarete gittikleri, eve döndükten sonra da maddi konular nedeniyle tartıştıkları, bu sırada kendisine hakaret eden eşini bıçakladığı ve sabaha kadar yanında beklediğini söylediği öğrenildi.



Çiftin 2 çocuğunun ise olay sırasında yan odada uyudukları kaydedildi.