TUTUKLANDI
Muğla'nın Ortaca İlçesinde tartıştığı kadın arkadaşı M.G.U.'yu ikinci kattaki evinin balkonundan aşağıya itip, evdeki eşyaları sokağa fırlatıp, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyleyerek polislere zor anlar yaşatan ve 3 saat sonra içeri itfaiye merdiveniyle giren polisler tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alınan Oğuzhan Biçer sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Biçer, Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.
Tartıştığı Erkek Arkadaşı Pencereden İtti (2)
TUTUKLANDIMuğla'nın Ortaca İlçesinde tartıştığı kadın arkadaşı M.G.U.'yu ikinci kattaki evinin balkonundan aşağıya itip, evdeki eşyaları sokağa fırlatıp, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyleyerek polislere zor anlar yaşatan ve 3 saat sonra içeri itfaiye merdiveniyle giren polisler...
TUTUKLANDI
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