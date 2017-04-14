Tartıştığı Bakkalı Vurdu

İskenderun ilçesinde Y.G. isimli kişinin, veresiye sigara vermeyen bakkalı silahla yaraladığı iddia edildi.



Cumhuriyet Mahallesi'nde Hatice Uçman'a (50) ait bakkaldan veresiye sigara isteyen Y.G. ile bakkal sahibi arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesinin ardından zanlı, üzerinde bulunan tabancayla Uçman'a ateş etti.



Silah sesine gelen çevredeki vatandaşlar Uçman'ı kanlar içinde görünce durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından Uçman'ı İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Uçman'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis, Y.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.