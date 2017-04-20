Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir genç tartıştığı babasını göğsünden bıçakladı.



Olay, Yukarı Pazarcı Mahallesindeki bir kıraathanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D., henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan tartışmada oğlu A.D. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Göğsünün sağ tarafından yaralanan M.D., ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken A.D, ise gözaltına alındı. - ANTALYA