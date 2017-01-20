Tartıştığı Annesini Bıçakladığı Iddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir kişinin, tartıştığı annesini bıçakla yaraladığı iddia edildi.



İddiaya göre, Kesikkapı Mahallesi 101 Sokak'taki evlerinde Güngör O. (79) ile oğlu Mesut O. (58) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mesut O, annesini karnından bıçakladı.



Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Lokman Hekim Esnaf Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mesut O. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Öte yandan, yaralı kadının eşi olduğu öğrenilen kişi, görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.