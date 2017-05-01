Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bir kişi tartıştığı ablasını başına demirle vurarak öldürdü. Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, dün akşam 19.30 sıralarında Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesinde meydana geldi. Halime D. (20) ile kardeşi Baki D. (20) arasında hayvanları ahıra sokmaya çalışırken iş paylaşımı tartışması çıktı. Baki D.'nin ifadesine göre, Halime D. kardeşi Baki D.'ye vurmaya ve taş atmaya başladı. Baki D. de olay sırasında bahçede bulduğu demir parçası ile ablasının kafasına vurdu. Abla kafasına aldığı darbelerle olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Baki D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



(İHA)