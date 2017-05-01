Tart, Pay, Kiş workshop'u Chef's Table Mutfak Akademisi'nde...



Dünya Klasiği haline gelmiş bu eşsiz lezzetlerin tüm detaylarını teknikleri ile öğrenip herkesi bir daha yemek için can atacağı bu özel lezzetleri öğrenmekle yetinmeyip, kendi yorumlarınızıda katalabilmeyi öğreneceksiniz.



İsviçre merengli limonlu curd pay Tavuklu mantarlı kiş Ispanaklı muskatlı kiş



Elmalı cevizli latis pay Akışkan çikolatalı tart Vanilya labne kremalı taze meyveli tart Vişneli klafutis Yerfıstıklı frangıpan tart



-Eğitimler Profesyonel Pastacılık&Ekmekçilik atölyesinde, bireysel çalışma sistemi ile teori eğitim ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir.



-Tüm katılımcılara eğitim detaylarını anlatan kitapçık ve önlük takımı hediye edilecektir.



-Eğitimler Profesyonel Pastacılık&Ekmekçilik atölyesinde,bireysel çalışma sistemi ile teori eğitim ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir.



-Eğitim sonunda Chef's Table Mutfak Akademisi Eğitmen Şeflerinin imzaladığı sertifika verilecektir.



-Eğitim programı 2 gün sürmektedir.



-Derslerin telafisi yoktur.Ücret iadesi yoktur.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : Chef's Table Mutfak Akademisi



Mekan Adresi : Maslak Mahallesi, 100. Yıl Sanayi Sitesi, 52. Sok, No: 12



Başlangıç Saati : 02.05.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 02.05.2017 21: 00: 00



Kategori : Tart,Pay,Kiş



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır