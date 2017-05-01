Tarsuslu Gazi Kurban Kesilerek Karşılandı
Hakkari Dağlıca’da 14 Mayıs 2016 tarihinde terör örgütü tarafından yapılan saldırıda yaralanan uzman çavuş Mehmet Başaran, Mersin’in Tarsus ilçesinde kurban kesilerek karşılandı.
Hakkari Dağlıca'da 14 Mayıs 2016 tarihinde terör örgütü tarafından yapılan saldırıda yaralanan uzman çavuş Mehmet Başaran, Mersin'in Tarsus ilçesinde kurban kesilerek karşılandı.
Yaklaşık bir yıl süren tedavisi sonrası Tarsus'a gelen uzman çavuş Mehmet Başaran'ı ailesi ve Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can karşıladı.
Sol gözünde görme kaybı yaşayan gazi Mehmet Başaran, kendilerine sıcak ilgi gösteren Belediye Başkanı Şevket Can'a teşekkür etti.
Başkan Can, tedavi gören gazilere 10 bin TL'lik yardım verdiklerini, Başaran'a nakdi yardımda bulunacağını söyledi. - MERSİN