Tarsus'un Kurtuluşunun 95. Yıl Dönümü

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kurtuluş Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Tarsus Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenediği Kurtuluş Koşusu'nun ödül töreni Belediye Meclisi Salonunda yapıldı.



Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, törende yaptığı konuşmada, öğrencileri tebrik ederek, amaçlarının gençleri bir araya getirmek olduğunu belirtti.



Tarsus'un değişik mahallelerindeki gençlerin, çocukların bir araya gelmiş olmasının ve hemşehricilik ruhuyla kendi aralarında yarışmasının çok büyük önem taşıdığını dile getiren Can, şunları söyledi:



"Tarsus'un kurtuluş etkinliklerinde hem bir araya gelmek hem dostça, kardeşçe yarışmak üzere tertip edilen Kurtuluş Koşusu'nda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bundan 95 yıl önce verilen büyük bir mücadele sonucu bugün hepimiz hür ve bağımsız yaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, bu güzel ülkemizin kolay kolay kazanılmadığını hepimiz biliyoruz. Başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, bizlere bu cennet vatanı armağan eden aziz şehitlerimize karşı sorumluluklarımızı unutmamalı ve unutturmamalıyız."



Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.