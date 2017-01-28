Tarsus'ta Türk Sanat Musikisi Konseri

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Türk Sanat Musikisi Derneği konser verdi.



Dernek tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen konser, Amerikan Koleji konferans salonunda yapıldı.



"Geçmişten Bugüne" adlı konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.



Dernek üyelerinin 4 aylık çalışmaları neticesinde hazırladıkları konseri, şef Mahmut Atdağ yönetti.



Toplam 29 eserin seslendirildiği konserde şarkılara zaman zaman seyirciler de eşlik etti.