Tarsus'ta Terör Operasyonları: 3 Kişi Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.



Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri 30 Aralık 2016 gecesi düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ileri sürülen 4 şüpheliyi yakaladı.



Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ayrıca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN