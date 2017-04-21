Tarsus'ta Taziyeevi Açıldı

Tarsus'ta hayırseverler tarafından yaptırılan taziyeevi, düzenlenen törenle açıldı.



Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Şahin Mahallesi'nde Uğurlu Nokay'a ait olan arsayı belediye olarak satın aldıklarını, Gürdemir Yapı İnşaat Firması'nın da inşaatı üstlendiğini söyledi.



Belediye olarak 3 yılda 20 milyon liralık yatırım yaptıklarını ve devam eden 65 milyonluk yatırım daha olduğunu vurgulayan Can, şöyle konuştu:



"Şu anda 5 mahallede yaşam spor merkezi inşaatımız devam ediyor. Cleopatra Kapısı yanındaki Vuslat Meydanı'nda kazı çalışması devam ediyor. Herhangi bir olumsuzluk çıkmazsa Tarsus Vuslat Meydanı adı altında çok güzel bir meydana ve yaşam alanına kavuşmuş olacak. Bunun yanı sıra cami ve taziyeevleri inşaatımız devam ediyor. Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm mahallelerimize eşit oranda hizmetlerimizi Allah rızası için yapıyoruz. Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yok. Çünkü hepimizin ortak noktası Tarsus'tur."



Kaymakam Yüksel Ünal da en iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu, taziyeevinde insanların üzüntülerini paylaşarak azaltacaklarını bildirdi.



Konuşmaların ardından taziyeevininin açılışı yapıldı.