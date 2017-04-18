Tarsus'ta Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgilere göre, Duatepe Mahallesi'nde bir kahvehanenin önünde oturan Sercan Bırakmaz (53) isimli kişi, henüz kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslar tarafından tabanca ile vuruldu. Ağır yaralanan Sercan Bırakmaz vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Sercan Bırakmaz durumun ağır olduğu öğrenilirken, polis olaydan sonra kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - MERSİN