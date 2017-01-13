Tarsus'ta Kapanan Köy Yollarını Açma Çalışmaları

Tarsus Belediyesi Fen Müdürlüğüne bağlı ekipler, kardan kapanan köy yollarını açmaya devam ediyor.



Bölgedeki kış şartlarının yağışlı ve ağır geçmesinden dolayı dağlık kesimlerdeki karla kapanan yolların temizlenip açılması için belediye ekipleri seferber oldu.





Ekipler, Sanlıca, Keşli, Eminlik, Kuşçular mahallelerindeki karla kapalı yolları temizleme çalışmalarını bitirirken, Gülek Mahallesi'ndeki yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.





Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, vatandaşların mağdur olmaması için belediyenin bütün imkanlarını kullandıklarını, ekiplerin karlı yolları açma çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü belirtti.