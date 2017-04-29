Tarsus'ta Halı Saha Spor Kompleksi Açıldı

Tarsus Belediyesi tarafından yaptırılan halı saha spor kompleksi, düzenlenen törenle açıldı.



Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Bağlar Mahallesi'nde düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.



Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ise, 19 eseri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



2017 yılının yatırım yılı olacağını belirten Can, şöyle konuştu:



"Bu açılışlarımızın toplam değeri yaklaşık 20 milyon. Göreve geldiğimiz günden bu yana kadar 3 yıl içerisinde yaklaşık 20 milyon liralık bir kamulaştırma yaptık. Bunun haricinde şu anda şehrimizde 65 milyon liralık yatırımlarımız devam ediyor. Bu yatırımlarımız 5 cami inşaatı, 3 taziye evi inşaatı, 5 yaşam boyu spor merkezi, tarihi ticaret merkezi restorasyon çalışması, Berdan projesi, Eshab-ı Kehf çevre düzenlemesi, köylerimizdeki parke çalışmaları ve güneş enerjisinden elektrik üretme projeleridir. Bu güne kadar 129 köyümüzün 10'unun köy meydanlarındaki parke çalışmasını bitirdik. İnşallah 2018 yılının sonuna kadar 129 köyümüzün köy meydanlarındaki parke çalışmaları bitecek. Bugün de 5 köyümüzde çalışmalarımız devam etmekte."



Konuşmaların ardından sahada ilk müsabaka, protokol üyeleri ile Mersin İşitme Engelliler Futbol takımı arasında yapıldı.