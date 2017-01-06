Tarsus'ta F4 Savaş Uçağı Sergilenecek

Tarsus Belediyesi, uçuş ömrünü tamamlamış F4 tipi uçağı sergilenmek üzere ilçeye getirtti.



Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığından alınan F4 tipi savaş uçağı, 2 günlük yolculuğun ardından ilçeye geldi. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, yaptığı açıklamada, ömrünü tamamlayan F4 savaş uçağının Şehit Hava Pilot Üsteğmen Bahadır Şahin Parkı'nda sergileneceğini belirtti.



Tarihi değerlere önem verdiklerini, Nusret Mayın Gemisi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tarsus'a geldiği treni daha önceden müzeye dönüştürdüklerini ifade eden Can, F4 savaş uçağını da müzeye dönüştüreceklerini söyledi.



Belediye olarak, tarihi değer ve öğelere önem verdiklerini belirten Can, Tarsus'ta Çanakkale Zafer Parkı'nda Nusret Mayın Gemisi, İstasyon Meydanında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Mart 1923'te şehre geldiği tren olan Atatürk Treni Anıt ile Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki Osmanlı Parkı'nda ise Osmanlı Eserleri müzelerinin bulunduğunu ifade etti.



Can, şöyle konuştu:



"Bu objeleri hemşehrilerimizin milli ve tarihi değerlere sahip çıkması için ziyarete açtık. Bu düşünceden hareket ederek, Kırklarsırtı Mahallemizde bulunan parkımıza da F4 uçağımızı yerleştireceğiz. Vatandaşlarımızın milli duygularını arttırmak, moral motivasyonunu yükseltmek ve havacılık ruhunu oluşturmak maksadıyla, teşhir edilmek üzere kullanım ömrünü tamamlayan F4 uçağının tahsisini istedik. Gerekli yazışma ve yasal prosedürler tamamlanmasının ardından F4 uçak belediyemize verildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki personeller tarafından montaj çalışmaları devam ediyor. İnşallah kısa süre sonra uçağımızı sergileyeceğiz."