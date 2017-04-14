Tarsus'ta Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde dış ticaret bilgilendirme semineri verildi.
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde dış ticaret bilgilendirme semineri verildi.
Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Koordinatörlüğünde, Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) iş birliğinde Tarsus TSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Tarsus TSO Başkanı Ruhi Koçak, meclis üyeleri ve üniversite öğrencileri ile iş adamları katıldı.
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Harun Koçak, katılımcılara yeni dönem uluslararası rekabetçilik, pazar araştırması ve yeni pazarlara giriş destekleriyle birlikte yurt dışı fuarlara katılım, Irak ve Birleşik Arap Emirliklerine nasıl ihracat yapılacağı ve ihracatta dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.