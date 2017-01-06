Tarsus'ta Daha Kaliteli Diş Sağlığı Hizmeti İçin Protokol İmzalandı

Tarsus Devlet Hastanesi ile Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi arasında, daha kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti verilmesi amacıyla protokol imzalandı.?



Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Tarsus Devlet Hastanesi Başhekimlikleri arasında yapılan görüşme sonucunda Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde hastaların tedavileri için gerek duyulan ameliyathane hizmetlerini sağlaması amacıyla karşılıklı protokol imzalandı.



Protokolle down sendromlu, engelli hastalar, koopere olamayan çocuklar, öğürme refleksi yüksek olan hastaların diş çekimleri, dolgu işlemleri, kök-kanal tedavisi, protez yapımı gibi iş ve işlemlerin genel anestezi altında yapılarak vatandaşların en iyi sağlık hizmeti almaları sağlanacak.



Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Örsan Devriş Eker, yaptığı açıklamada, protokolle 5 engelli çocuğun önümüzdeki günlerde anestezi altında diş tedavilerinin yapılarak sağlıklarına kavuşmalarını hedeflediklerini belirtti.



Bu işlemlerin yapılabilmesi için öncelikle vatandaşların Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine müracaatı ve diş hekimleri tarafından muayenesinin yapılması gerektiğini bildiren Eker, "Muayenesi yapılan hastalar konsültasyon amaçlı Tarsus Devlet Hastanesine gerekli tetkiklerin yapılması için yönlendirilecek. Sonrasında hastalara ameliyat randevusu verilecek olup, belirlenen günde hekimlerimiz tarafından anestezi altında ameliyat ve diş tedavi işlemleri yapılacak." ifadelerini kullandı.