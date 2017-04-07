Tarsus'ta Bir Evde 24 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde yapılan aramada 24 adet tarihi eser ele geçirildi. Jandarma, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alarak, adli makamlara sevk etti.



Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik istihbarat çalışmaları yapıldı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Tarsus'ta tarihi eser kaçakçılığı suçundan takibi yapılan N.K.'nin, evinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.



Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, E.A. isimli şahsın Tarsus'un Yüksek Mahallesi'nde bulunan evinde ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet metal çan, 8 adet sikke, 1 adet geyik figürlü metal heykel, 3 adet kurşun obje, 1 adet toprak obje, 1 adet yüzük, 8 adet metal obje ve 1 adet işlemeli mermer sütün olmak üzere toplam 24 adet tarihi eser ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. - MERSİN