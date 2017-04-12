Tarsus'ta Bağımlılıkla Mücadele Konferansı

Tarsus Kaymakamlığı, kurum yöneticisi ve çalışanlarına bağımlılıkla mücadele konferansı verdi.



Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Ömer Halisdemir Orta Okulu'nda düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, her türlü bağımlılığın insanın kafasında başlayıp, kafasında bittiğini belirtti.



İnsanların zararlı bağımlılıklarından kurtulmaları için bu tür etkinliklerin çok faydalı olduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu:



"Bağımlıların sosyal hayata tekrar kazandırılması gerekmektedir. İnsanlarda bozulan ahlaki değerlerin ve değişen değer ölçülerinin sonucu olarak uyuşturucu kullanımı en bulaşıcı veba salgınından daha hızlı yayılmaktadır. 21. yüzyılın en tehlikeli biyolojik, kimyasal ve nükleer silahlarından daha tahripkar ölümlere neden olmakta veya kalıcı hasarlar bırakmaktadır. Bu çağda toplu ölümler savaşlardan değil, insan iradesini esir alan, insanın bedensel, ruhsal, toplumsal yaşamını sonlandıran uyuşturucu ve bağımlılıktan olacaktır. Bu nedenle son derece dikkatli olmalıyız."



Konuşmaların ardından bağımlılıkla ilgili sunumlar gerçekleştirildi.