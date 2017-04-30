Tarsus'ta Asayiş Uygulamaları

Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında, aranan 3 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, ilçe jandarma ekiplerince, sorumluluk bölgelerinde yapılan uygulamada 608 kişinin sorgusu yapılırken, 267 araç ile bazı iş yerleri denetlendi.



Uygulamada, aranan 3 kişi yakalanırken, bakaya durumundaki bir kişi de ilgili birimlere teslim edildi.



Araçlarda yapılan kontrollerde de bir kişiye belgesiz yolcu taşımaktan, bir kişiye de faturasız ve sevk irsaliyesiz ticari mal taşımaktan para cezası uygulandı.



Uygulamada, 8 araç sahibine çeşitli trafik suçlarından 4 bin 270 lira ceza kesilirken, eksiklikleri olan 6 araç trafikten men edildi.



Huzur uygulamasında, kapalı alanda sigara içildiği tespit edilen bir restorana yasal işlem yapılırken, ruhsatsız iş yaptıkları belirlenen iki iş yeri hakkında da tutanak tutuldu.