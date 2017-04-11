Tarsus'ta AK Parti'li Gruba Saldırıyla İlgili 1 Kişi Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde AK Parti Kadın Kolları üyelerine saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, AK Parti Kadın Kolları üyesi bir grup kadına, referandum çalışması yaptıkları Şahin Mahallesi'nde taşlı ve sopalı saldırı düzenlenmiş, saldırıyı düzenleyenleri araştıran polis, 1 kişiyi gözaltına almıştı.



Gözaltına alınan ve emniyet yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk dilen M.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olaya karışan diğer kişiler hakkında da incelemenin sürdüğü öğrenildi. - MERSİN