Tarsus'ta 22 Öğretmen Gözaltına, 23 Polis Açığa Alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 öğretmen gözaltına, 23 polis açığa alındı.



Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüte ait kurum çalışanı 22 öğretmen gözaltına alındı. 22 şüpheli öğretmenin sorgularının sürdüğü bildirildi.



Bu arada, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında "Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle" Tarsus'ta görev yapan 23 polis memuru açığa alındığı belirtildi. - MERSİN