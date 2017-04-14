Tarsus'ta 2 Astsubay Tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde biri kadın 2 jandarma astsubay çavuşu, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında tutuklandı.

Tarsus'ta 2 Astsubay Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde biri kadın 2 jandarma astsubay çavuşu, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapmakta olan H.H. (29) adlı kadın ve F.A. (30) adlı jandarma astsubayları sevk edildikleri Tarsus Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - MERSİN

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