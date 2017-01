Tarsus'ta 1,5 Ton Kaçak Et Ele Geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1,5 ton kaçak et ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Tarsus-Pozantı eski Ankara yolunda jandarma trafik ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında bir kamyonet durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonet içerisinde başka bir ilden getirilip Tarsus'ta satılmak istenen 1,5 ton kaçak et ele geçirildi. Etler Tarsus İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yapılan incelemenin ardından sağlığa zararlı olduğu tespit edilen etler imha edildi.



Kamyonetin sürücüsüne 500 lira para cezası kesildiği kaydedildi. - MERSİN