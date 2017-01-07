Tarsus Kaymakamı Ünal'a Ziyaret

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal'ı ziyaret etti.



Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgeyi tanıdığını ve Tarsus'a önümüzdeki süreçte çeşitli yatırımların geleceğini belirtti.



Yatırımcıların Tarsus'a getirilmesi gerektiğini ifade eden Ünal, "Küçük olsun benim olsun yerine, büyük olsun hepimizin olsun demeliyiz. Hep birlikte el ele vererek, Tarsus'un gelişimine katkı sağlamalıyız. Böylece halkın yaşam kalitesi ve refah düzeyi daha da artacaktır." diye konuştu.



Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak da bir süre önce Tarsus Kaymakamlığı görevine atanan Ünal'ın ilçenin kalkınmasına yönelik olarak önemli katkılarda bulunacağını belirtti.



Tarsus'un güzel bir ilçe olduğunu dile getiren Koçak, "Tarsus yıllardır yatırımlardan nasibini alamadı. Mesela üniversite kurulması konusunda çalışmalar yaptık fakat Tarsus Üniversitesi ile 6 yeni üniversite kurulması çalışması sırasında 4 üniversite kararı çıktı, Tarsus Üniversitesi dosyası geri çekildi, bu da bizi üzdü. Ancak bu konuda ümidimizi yitirmedik. Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan'ın bu konuda ısrarcı olacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.



Koçak, oda ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte kentin sosyal yaşamını geliştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. Koçak daha sonra Kaymakam Ünal'a, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası yayınları arasında yer alan kitapları hediye etti.