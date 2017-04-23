Tarsus İdmanyurdu-Orhangazispor: 1-3





STAT: Tarsus



HAKEMLER: Sinan Dereci (xxx), Şener İnan (xxx), Burak Cansız (xxx)



TARSUS İDMANYURDU: Yaşar (x) (Dk.46 Barış xx)- Cemal (xx), Emre (xx), Gökhan Çırak (xxx), Ogün (xx) Muzaffer (xx) (Dk.78 Akın x), Semih (xx) (Dk.46 Burak xx), Kubilay (xx), Abdurrahman (xx), Okan (xx), Sefa Aktepe (xx)



ORHANGAZİSPOR: Eren (xx) (Dk.68 Duhan xx)- Uğur (xx), Mehmet Ayaz (xx), Ömer (xxx), Salih (xxx), Murat (xx), Muhammet (xx), Mehmet Kılıç (xx) (Dk.77 Ferdi x), Sedat (xx), Mehmet Albayrak (xx), Ercan (xxx) (Dk.85 Muhammet)



GOLLER: Dk.90+3 Gökhan Çırak (Tarsus İdmanyurdu), Dk.10, Dk.12 Ercan, Dk.42 Salih (Orhangazispor)



SARI KARTLAR: Mehmet Ayaz, Eren, Ferdi, Mehmet Albayrak (Orhangazispor), Sefa, Gökhan (Tarsus İdmanyurdu)



SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Tarsus İdmanyurdu sahasında, Orhangazispor'a 3-1 mağlup oldu.



10'uncu dakikada Orhangazispor'un ilk golü geldi. Murat'ın sağ kanattan ortasında Tarsus ceza sahası içerisinde topla buluşan Ercan, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



12'nci dakikada fark ikiye çıktı. Bu kez Ömer'in Tarsus ceza sahasına yaptığı ortada yine sahneye çıkan Ercan, hem kendisinin, hem de takımının ikinci golünü Tarsus filelerine yolladı: 0-2.



42'nci dakikada Ömer, sağ çaprazdan topa sert vurdu. Kaleci Yaşar'dan dönen ve boşta kalan topu iyi takip eden Salih ağlarla buluşturdu: 0-3.



90+3"üncü dakikada ani gelişen Tarsus atağında Gökhan Çırak topu ağlarla buluşturdu: 3-1.



Maç Orhangazispor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



FOTOGRAF - Tarsus