Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ın Acı Günü

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ın annesi Hamiyet Can, hayatını kaybetti.



Başkan Can'ın annesi Hamiyet Can, Medical Park Tarsus Hastanesi'nde bir süredir tedavi görüyordu. Yoğun Bakım Servisine alınan Can, bugün hayatını kaybetti.



77 yaşında vefat eden Hamiyet Can'ın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. - MERSİN