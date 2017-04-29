Tarsus Aşırı Sürat ve Dikkatsizliğin Neden Olduğu Kaza Güvenlik Kamerasında

Aşırı sürat ve dikkatsizliğin neden olduğu kaza güvenlik kamerasında



MERSİN'İN Tarsus İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesinde meydana geldi. Yol kenarında bekleyen minibüsteki biriyle konuşan kimliği belirlenemeyen bir kişi, yolun karşısına geçmek için koşmaya başladı. Bu sırada yolda hızla seyreden otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya uçan ve asfalt zemine düşen vatandaş yaralandı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile özel bir hastaneye sevk edilen vatandaşın tedavisi sürüyor