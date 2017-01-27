Tarsus'a, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarsus'a ve bölgeye çok büyük imkanlar sağlayacak Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulma çalışmalarının son hızla devam ettiğini belirtti.



Bu çalışmalarda öncelikli olarak yer tespitinin yapılması ve kamulaştırma işlemine geçilmesi gerektiğini ifade eden Koçak, "Ancak yer tespiti ve kamulaştırma işlemlerine başlanmadan önce yapılması ve izlenmesi gereken prosedürler var. Bunlar ÇED raporları olsun, jeolojik/jeofizik ETÜT raporları veya imar plan çalışmaları gerekiyor." dedi.



Bu çalışmaların hem süre aldığını hem de ciddi maddi kaynak gerektiren işler olduğunu belirten Koçak sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizde ileri ki dönemde müteşebbis heyeti oluşturacak olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret Borsası ile sayın Valimiz Özdemir Çakacak'ın önderliğinde ve sayın Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan'ın büyük destekleriyle bu projeyi yürütüyoruz.



Bu projede yer alan çalışmaların yapılabilmesi için ciddi bir bütçe gerekiyor. Bu noktada yaklaşık 700 bin lirayı bulan kuruluş aşamasındaki masrafları üstlenen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'a teşekkürlerimi iletiyorum."