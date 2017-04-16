Tarlasındaki Kuruyan Otları Yakarken Bayılan Emekli Öğretmen, Öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi'nde tarlasında kuruyan otları toplayarak yakan 70 yaşındaki Mustafa Güventürk tansiyon ve şeker rahatsızlığının bulunması nedeniyle fenalaştı. Mustafa Güventürk bulunduğu yere yığılıp kalırken, vücudu ise kısmen yandı.

FENALAŞARAK BAYILDI

Olay, Kartepe Avluburun Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli öğretmen Mustafa Güventürk tarlasında biriken kurumuş otları toplayarak yaktı. Yüksek tansiyon ve şeker hastası olan Mustafa Güventürk bir süre sonra fenalaşarak bayıldı. Mustafa Güventürk merak eden yakınları tarlaya geldi.

VÜCUDU KISMEN YANDI

Yakınları yanmış otlar arasında vücudu kısmen yanan Mustafa Güventürk'ü gördü. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Mustafa Güvertürk'ün öldüğünü belirledi. 4 çocuk babası Güventürk'ün cenazesi otopsi için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.